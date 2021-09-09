Бедность – на порог: пандемия увеличила число работающих бедных в стране

Количество просроченных ссуд по кредитным картам среди россиян достигло максимума за три года. Эксперты утверждают, что в пандемию всё чаще и чаще жить в долг начинают отнюдь не маргиналы, а казалось бы, вполне благополучные граждане. По оценкам экономистов, речь идёт фактически о феномене «работающих бедных» — люди имеют постоянное место работы, однако вынуждены кредитоваться, чтобы закрыть текущие обязательства. Почему стабильная занятость больше не является гарантией безбедной жизни — разбирался NEWS.ru

Работа на кредиты

Евгения Смолянская/NEWS.ru Евгения Смолянская/NEWS.ru

33-летний Михаил из Тольятти работает менеджером в одном из автосалонов. Его супруга трудится в сфере образования. Они воспитывают пятилетнюю дочь. В разговоре с NEWS.ru мужчина признаётся: денег катастрофически не хватает.

Жилья своего у нас нет, приходится снимать. К тому же, мама болеет, ей тоже приходится немного помогать. После работы почти каждый день иду «бомбить» на своей машине. Так что выходных у меня уже давно нет, — рассказывает Михаил.

Он избегает в разговоре слов «бедный» и «малообеспеченный», хотя и говорит — из-за вечной нехватки денег они с женой были вынуждены влезть сразу в два кредита. Один потребительский, на текущие нужды, другой — на покупку машины. В итоге вся жизнь этой семьи подчинена фактически одной цели.

Мы получаем зарплату и в первую очередь бежим гасить наши кредиты и закрывать обязательства. Жена даже мрачно шутит мол, работаем, как лошади, а всегда без денег в кармане, — говорит он.

Ранее Ольга Голодец, занимавшая пост вице-премьера правительства РФ, назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы. По её словам, та бедность, которая в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения.

Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные, — отмечала чиновница.

Ранее в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом» указывалось, что шестая часть всех работников в стране не может обеспечить себя и свои семьи. Согласно экспертным оценкам, основная доля бедных в России — это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и полутора прожиточного минимума, если ребенок один. Причём около 60 процентов всех бедных — это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 процентов работают.

Структура рынка труда России — очень неоднородна, в крупных и успешных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск) зарплаты сотрудников крупного бизнеса сопоставимы с восточноевропейскими, указывает в разговоре с NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов. Одновременно с этим в малых населённых пунктах, а также на работах, не требующих высокой квалификации — зарплаты достаточно низкие. По мнению Хестанова, это во многом и формирует феномен работающих бедных.

Для взрослого человека переезд в другой регион сложен, равно как и смена профессии. Эти обстоятельства консервируют ситуацию, когда человек попал в категорию работающих бедных, — отмечает эксперт.

Эксперты признают, что проблема не имеет простого решения. Например, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) или заработной платы бюджетников автоматически увеличит себестоимость их продукции и снизит спрос на неё.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, лучшим решением является самоё банальное — экономический рост — именно он увеличивает доходы всех экономических субъектов. Но обеспечить рост экономики на фоне стагнации внешнего спроса крайне сложно.

100 кг картошки и 210 яиц

Жизнь в кредит становится привычной для россиян. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, около 85 процентов граждан когда-либо в своей жизни оформляли займ: в эту долю входят как те, кто уже погасил задолженность, так и те, кто только выплачивает средства банку.

Экономический аналитик Артём Ермолаев говорит, что ссылки на западный образ жизни в данном случае не очень уместны — там люди действительно регулярно выплачивают кредиты, однако зачастую речь идёт о не очень внушительной финансовой нагрузке, которая принципиально не снижает качество жизни граждан.

У нас же люди покупают в кредит не только дома, квартиры и автомобили. Представители микрофинансовых организаций подтверждают, что внушительная доля их клиентов — работающие люди, которые вынуждены брать в долг, чтобы внести квартплату или купить, например, полис ОСАГО, потому что без него не могут работать на автомобиле, — рассказал Ермолаев.

Лидер общественного движения «Новая Россия» Алина Жестовская констатирует: не стоит связывать трудоустройство гражданина и его материальное самочувствие. По её словам, все виды выплат в России тем или иным образом завязаны на размере прожиточного минимума.

Раньше он считался так — к 100 килограммам картошки плюсовали 126 кг хлеба, 210 яиц, немножко мяса с овощами, фруктами, сахар, молоко. Переводили всё это в рубли и умножали на два. В прошлом году получалось в среднем по стране что-то в районе 10-11 тысяч рублей. По прикидкам чиновников, первую половину суммы человек должен проесть, а из второй —одеться, купить проездной на автобус и оплатить коммуналку, — рассказала собеседница NEWS.ru.

Теперь, говорит она, пресловутый минимум рассчитывается, как 44% медианного дохода граждан за прошлый год. Но и в этом случае получается чуть более 10 тысяч рублей. Жестовская уверена: изначально в экономической стратегии страны заложен разрыв между фактическими потребностями и средствами на их покрытие.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яркая иллюстрация — порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Согласно данным сервиса, 38,4% россиян необходимо дополнительно около 10 тысяч рублей, примерно 6,8% граждан нуждаются в 6–8 тысячах рублей к зарплате. Еще 8,4% не хватает 5 тысяч рублей. 10,2% участников опроса говорят, что им недостает 3–4 тысячи рублей, а 11,4% остро нуждаются в 1-2 тысячах рублей до получки.

Купить айфон, уехать в отпуск

В ряде регионов средняя заработная плата едва позволяет сводить концы с концами, подтвердил NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. В качестве примера он привёл Калмыкию, Карачаево-Черкесию и Тыву, где среднедушевой доход населения составляет менее 20 тысяч рублей в месяц. И это с учётом того, что методика расчётов средней зарплаты, как известно, не отражает реальной ситуации с бедностью:

Условно говоря, девять человек могут зарабатывать по одному рублю, а один человек — одиннадцать рублей, но по статистике в среднем они зарабатывают два рубля. Как в анекдоте: одни едят мясо, другие — капусту, а в среднем все едят голубцы, — говорит он

Эксперт также указал на крайне неравномерную географию экономики страны: есть города-столицы Москва и Санкт-Петербург, есть богатейшие регионы Уральского федерального округа (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Дальнего Востока (Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край) — здесь доход населения в среднем значительно превышает аналогичный показатель по стране в целом. Как следствие, работающее население отправляется в эти регионы на заработки и зачастую остается там жить. Отток населения в большинстве регионов страны приводит к их экономической депрессии, что сразу сказывается на уровне среднедушевого дохода, констатировал Иванов.

Он также выделил ещё один фактор появления «работающих бедных» — отсутствие элементарной финансовой грамотности:

Многие хотят жить «здесь и сейчас», купить айфон, уехать в отпуск, при этом не готовы ждать и копить. Хорошо ещё, если они идут в банк за кредитами, а не к ростовщикам за микрозаймами, — рассказывает Иванов.

Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и пандемию коронавирусной инфекции — очевидно, что она внесла свою лепту в увеличение числа «работающих бедных».

По оценкам доктора экономических наук Дмитрия Назарова, .во время пандемии закредитованность населения выросла, при этом возможности погасить кредиты заметно упали. Он признал, что сегодня стартовала «кредитная пандемия», когда один займ покрывается другим — и это в лучшем случае. В худшем — люди просто берут один займ за другим, пока не наступает момент, когда им отказывают в очередном кредите.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, количество бедных в стране на конец 2020 года было, по данным Росстата, 17,8 миллиона человек, или 12% населения. Из них 13,5 миллиона (9% всего населения России) имели доход ниже прожиточного минимума (на конец 2020 года таковой равнялся 11635 рублей).