Перед Новым годом в столице усилят контроль за соблюдением ограничений

https://static.news.ru/photo/14584226-3491-11eb-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он пояснил, что будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках.

Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях, сообщает РИА Новости.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом с в стране. За сутки в столице выявлено более пяти тысяч случаев заражения, а всего в Москве заболели свыше 600 тысяч человек. Количество умерших в мегаполисе от COVID-19 составляет более девяти тысяч.

В целом по России за минувшие сутки зафиксировано 25,3 тысячи случаев заражения. Из больниц выписаны 26,8 тысячи пациентов, скончались 589 человек. Всего в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 2,3 млн человек. Из них выздоровели 1,8 млн. Жертвами инфекции стали более 41 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данная мера поможет снизить число заражений коронавирусом. Против отмены гуляний выступили 20% респондентов.