Пентагон объединил европейское и африканское командования

https://static.news.ru/photo/e595ae2e-2da6-11eb-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Армия США (Сухопутные войска) объявила об объединении под единым руководством своих европейского и африканского командований. Новую структуру возглавит командующий Сухопутными войсками США в Европе Кристофер Кавали, говорится в пресс-релизе.

Новое подразделение будет именоваться U. S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF). Оно станет компонентным командованием для двух этих до сих пор самостоятельных армейских командных структур.

Это объединение повысит глобальную и региональную готовность и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии, — цитирует ТАСС министра Сухопутных войск США Райана Маккарти.

В документе отмечено, что новая структура повысит эффективность управления и контроля, гибкость и возможности проведения масштабных, совместных и комбинированных операций на двух театрах военных действий — в Европе и Африке. При этом будет ускорена реакция на чрезвычайные ситуации. Кроме того, командование будет отвечать за все армейские операции и имущество в Африке и в Италии.

Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер выразил желание окончить нынешние вооружённые конфликты с участием США. Он направил сотрудникам соответствующий меморандум.