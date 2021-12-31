Пенсионерка из «разваливающегося» дома иронично поздравила чиновников с НГ

Пенсионерка Татьяна Александровна Канаева, проживающая в аварийном доме 1938 года постройки в городе Партизанске Приморского края, записала видео, на котором поздравила с Новым годом мэра города и губернатора Приморья, а заодно рассказала, как она живёт. Здание, в котором находится пожилая женщина, официально объявили непригодным для жилья. И пока всех жильцов переселяли, старушка осталась без пригодной для жизни квартиры. Тогда Канаева и решилась записать видеопоздравление для чиновников. В нём она, стоя на своей кухне при температуре −2 ℃, поздравила местное правительство с Новым годом и пожелала им «душевного тепла». Затем на камеру показала «ледяной суп», который она сварила себе накануне, и термометр с отрицательным показателем, после чего пожелала власти жить так же, как она, пишет «Подъём».

https://youtu.be/q0NIN5_Vs_M

Несколько месяцев женщина ждала своей очереди на переселение. Однако места для неё так и не нашлось. В итоге старушка осталась жить одна в неотапливаемом помещении. На сегодняшний день ей приходится зимовать в ветхом бараке без водоснабжения и канализации. Канаева греет воду в чайнике и моется в тазиках в спальне (там теплее всего), а нужду справляет на улице.

После публикации материала на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы края. Мэрию Партизанска обязали предоставить пенсионерке жильё до Нового года. В результате аукциона для местной жительницы купили четырёхкомнатную квартиру на окраине города. Однако, приехав на место, Татьяна Александровна обнаружила, что некоторые окна жилья забиты пластами железа, а в помещении идёт ремонт. Внутрь женщину не пустили. Пообщавшись с соседями, пенсионерка выяснила, что в квартире никто не жил около 15 лет, а ранее там случился прорыв горячей воды и прогнил пол. При этом по документам с площадки электронного аукциона квартиру мэрия выкупила в хорошем состоянии, без необходимости проведения ремонта. В мэрии Татьяну Александровну игнорируют, единственное, что сообщили, ремонт продлится как минимум два-три месяца.

Накануне в Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке. Пожилая женщина пришла в медучреждение, чтобы получить рецепт на лекарства, а заодно отдохнуть и погреться. Происшествие попало на видео.