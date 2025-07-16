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16 июля 2025 в 19:32

Пельмени в аэрогриле: эксперимент, который вас удивит, но не спешите!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите попробовать пельмени необычным способом, приготовьте их в аэрогриле. Это не самый быстрый вариант, зато вкус получается совсем другим — более нежным и сочным. Главное — использовать форму с крышкой, чтобы сохранить аромат и сочность.

Ингредиенты

  • Замороженные пельмени — 200 г
  • Сметана — 100 г
  • Вода — 250 мл
  • Хмели-сунели — 2 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Смешайте сметану, воду, соль и хмели-сунели венчиком до однородности.
  2. Выложите замороженные пельмени в подходящую форму для аэрогриля (лучше стеклянную кастрюлю с крышкой).
  3. Залейте пельмени сметанным соусом.
  4. Накройте форму крышкой и поместите в аэрогриль.
  5. Готовьте при 180 градусах около 50 минут.
  6. Подавайте горячими, полив оставшимся соусом.

Такой способ подойдет тем, кто любит кулинарные эксперименты и хочет получить необычное блюдо. Рекомендую попробовать!

Помните эту нежную запеканку из детства, когда с нетерпением ждали обед в садике? Сегодня я поделюсь секретом ее приготовления — простым, но таким душевным рецептом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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