Пельмени в аэрогриле: эксперимент, который вас удивит, но не спешите!

Если хотите попробовать пельмени необычным способом, приготовьте их в аэрогриле. Это не самый быстрый вариант, зато вкус получается совсем другим — более нежным и сочным. Главное — использовать форму с крышкой, чтобы сохранить аромат и сочность.
Ингредиенты
- Замороженные пельмени — 200 г
- Сметана — 100 г
- Вода — 250 мл
- Хмели-сунели — 2 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Смешайте сметану, воду, соль и хмели-сунели венчиком до однородности.
- Выложите замороженные пельмени в подходящую форму для аэрогриля (лучше стеклянную кастрюлю с крышкой).
- Залейте пельмени сметанным соусом.
- Накройте форму крышкой и поместите в аэрогриль.
- Готовьте при 180 градусах около 50 минут.
- Подавайте горячими, полив оставшимся соусом.
Такой способ подойдет тем, кто любит кулинарные эксперименты и хочет получить необычное блюдо. Рекомендую попробовать!
Помните эту нежную запеканку из детства, когда с нетерпением ждали обед в садике? Сегодня я поделюсь секретом ее приготовления — простым, но таким душевным рецептом.