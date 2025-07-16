Пельмени в аэрогриле: эксперимент, который вас удивит, но не спешите!

Пельмени в аэрогриле: эксперимент, который вас удивит, но не спешите!

Если хотите попробовать пельмени необычным способом, приготовьте их в аэрогриле. Это не самый быстрый вариант, зато вкус получается совсем другим — более нежным и сочным. Главное — использовать форму с крышкой, чтобы сохранить аромат и сочность.

Ингредиенты

Замороженные пельмени — 200 г

Сметана — 100 г

Вода — 250 мл

Хмели-сунели — 2 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Смешайте сметану, воду, соль и хмели-сунели венчиком до однородности. Выложите замороженные пельмени в подходящую форму для аэрогриля (лучше стеклянную кастрюлю с крышкой). Залейте пельмени сметанным соусом. Накройте форму крышкой и поместите в аэрогриль. Готовьте при 180 градусах около 50 минут. Подавайте горячими, полив оставшимся соусом.

Такой способ подойдет тем, кто любит кулинарные эксперименты и хочет получить необычное блюдо. Рекомендую попробовать!

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