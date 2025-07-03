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03 июля 2025 в 20:12

Ностальгия на тарелке: картофельная запеканка как в детсаду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните эту нежную запеканку из детства, когда с нетерпением ждали обед в садике? Сегодня я поделюсь секретом ее приготовления — простым, но таким душевным рецептом.

Слои воздушного картофельного пюре и сочного мясного фарша создают идеальную гармонию вкуса. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно легким и домашним.

Ингредиенты

  • 600 г картофеля
  • 400 г говядины
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 220 мл молока
  • 20 г сливочного масла
  • соль по вкусу

Картофель отвариваем до готовности и превращаем в нежное пюре с горячим молоком и яйцом. Говядину варим с луком, затем прокручиваем через мясорубку — получается сочный фарш.

В смазанную форму выкладываем слоями: пюре, фарш и снова пюре. Сверху смазываем растопленным маслом для золотистой корочки. Запекаем 20 минут при 220 °C.

Подаем теплой со сметаной — просто, вкусно и по-настоящему по-домашнему! Эта запеканка обязательно станет любимым блюдом вашей семьи.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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