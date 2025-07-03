Ностальгия на тарелке: картофельная запеканка как в детсаду

Помните эту нежную запеканку из детства, когда с нетерпением ждали обед в садике? Сегодня я поделюсь секретом ее приготовления — простым, но таким душевным рецептом.
Слои воздушного картофельного пюре и сочного мясного фарша создают идеальную гармонию вкуса. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно легким и домашним.
Ингредиенты
- 600 г картофеля
- 400 г говядины
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 220 мл молока
- 20 г сливочного масла
- соль по вкусу
Картофель отвариваем до готовности и превращаем в нежное пюре с горячим молоком и яйцом. Говядину варим с луком, затем прокручиваем через мясорубку — получается сочный фарш.
В смазанную форму выкладываем слоями: пюре, фарш и снова пюре. Сверху смазываем растопленным маслом для золотистой корочки. Запекаем 20 минут при 220 °C.
Подаем теплой со сметаной — просто, вкусно и по-настоящему по-домашнему! Эта запеканка обязательно станет любимым блюдом вашей семьи.
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