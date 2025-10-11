Пельмени карбонара? Конечно, да! Этот ужин стал моим спасением после работы

Я обожаю экспериментировать с привычными блюдами, и пельмени карбонара стали моим лучшим кулинарным открытием этого года. Это идеальный ужин для тех дней, когда нет ни сил, ни времени на готовку, но хочется чего-то особенного. Сочетание нежных пельменей, хрустящего бекона и сливочного соуса настолько гармоничное, что кажется, будто так и было задумано.

Для этого блюда я беру: 700 г пельменей, 200 г бекона, 400 мл сливок, 2 зубчика чеснока, 2 желтка, немного масла, специи и 100 г пармезана. Сначала я обжариваю бекон до хрустящей корочки, затем добавляю к нему измельченный чеснок.

Параллельно отвариваю пельмени согласно инструкции на упаковке. В отдельной миске я смешиваю сливки, желтки и тертый пармезан. Сливаю воду с пельменей, возвращаю их в кастрюлю, добавляю бекон с чесноком и заливаю сливочной смесью. Аккуратно перемешиваю на медленном огне до загустения соуса. Важно не давать соусу кипеть, иначе желтки могут свернуться. Подаю сразу, посыпав дополнительно пармезаном и свежемолотым перцем.

