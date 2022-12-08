Педиатр рассказала о причинах темных кругов под глазами ребенка Педиатр Мягкова: круги под глазами у ребенка могут указывать на анемию или проблемы с печенью

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Появление у ребенка под глазами темных кругов может быть признаком дефицита витаминов, анемии, нарушения в работе щитовидной железы, а также проблем с печенью и почками, рассказала «Москве 24» врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова. Иногда такие круги обусловлены генетической предрасположенностью. Для того чтобы выявить сбой в работе организма или понять, что волноваться не стоит, лучше обратится к врачу, посоветовала медик.

Темные круги могут появиться в результате сбоев в работе кишечника или желудка. Например, после злоупотребления антибиотиками, а также при сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваниях, — пояснила педиатр.

Также, по ее словам, причиной может быть интоксикация организма ребенка при пассивном курении или нарушения в режиме дня и отдыха. В случае если темные круги появились не в результате заболевания, то справиться с ними можно, откорректировав режим дня ребенка, убрав влияние вредных привычек, снизив нагрузку и добавив больше прогулок на свежем воздухе.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее сообщила, что появление мешков под глазами может свидетельствовать о проблемах с почками или в сердечно-сосудистой системе. Она отметила, что отечность также может быть вызвана просто недосыпанием или быть врожденной. В последнем случае это говорит только об особенностях строения лица, а не о патологии.