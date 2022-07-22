Педиатр объяснила, почему опасно бороться со вшами керосином Педиатр Кирюшина: лечение от педикулеза керосином может вызвать ожоги кожи головы

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Лечение от педикулеза керосином опасно для кожи головы — он может вызвать ожоги и сильную аллергию, сообщила врач-педиатр Екатерина Кирюшина изданию Lenta.ru. Кроме того, этот народный метод неэффективен для борьбы против яиц вшей, хотя взрослых особей керосин способен убивать.

Лечение педикулеза подразумевает и восстановление раздраженной кожи головы, керосин же оказывает обратный желаемому эффект. Эта жидкость крайне токсична и, попадая в царапины и микротрещины, которые образуются из-за того, что ребенок расчесывает места укусов вшей, она может усилить раздражение, воспаление и ожоги, — сказала Кирюшина.

Она добавила, что другие народные способы борьбы со вшами тоже могут повредить кожу головы и волосы. Например, ожогами грозят уксус с перекисью водорода, ароматические масла герани, чайного дерева и лаванды. Кирюшина посоветовала лечить педикулез специальными шампунями, кремами, гелями и спреями из аптеки. Они безопаснее и действеннее «бабушкиных» методов, заверила педиатр.

Дерматолог Наталия Жовтан ранее развеяла миф о пользе репейного масла для волос. Его не стоит наносить на волосы, так как масло закупоривает волосяные фолликулы и препятствует нормальному газообмену, объяснила врач. Из-за этого волосы могут начать медленнее расти или и вовсе выпадать.