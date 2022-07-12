Педагогическая проблема: низкие зарплаты толкают учителей на протесты Кировские педагоги пожаловались Путину на оклады в 11 тысяч, похожая ситуация наблюдается в большинстве регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кировской области более 450 учителей оставили свои подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием решить проблему крайне низких зарплат. В данном регионе за одну ставку педагоги получают немногим больше 11 тысяч рублей. Однако, как рассказали NEWS.ru в межрегиональном профсоюзе «Учитель», мизерные оклады рядовых работников общего образования — это общероссийская проблема. И тут интересно, что если раньше данная категория бюджетников считалась чуть ли не хребтом низового лоялизма, то теперь всё чаще попадает в котёл социального недовольства и протестной активности.

Дефицит и выгорание

По состоянию на 15:00 мск 12 июля 456 школьных педагогов поставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину с требованием внести поправки в ФЗ «Об образовании» и отменить систему коэффициентов, которая предполагает подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, из-за чего большинство малокомплектных школ оказываются на грани закрытия. Также подписавшиеся выступают за перевод зарплат педагогов на фиксированную оплату, когда одна ставка педагога равняется размеру средней зарплаты по региону.

Обращение учителей подержал депутат Госдумы Владимир Исаков. Он напомнил, что согласно майским указам президента зарплата учителей должна равняться размеру средней зарплаты по региону. Подписавшие петицию педагоги требуют добавить в действующее законодательство уточнение, по которому эта зарплата должна быть за одну ставку.

Во многих школах, особенно в районах субъектов, учителя получают за одну ставку заработную плату, равную или близкую к МРОТ. Например, установленная оплата труда за одну ставку в Кировской области — 11 тысяч рублей, а должна составлять 34 тысячи рублей (в 2020 году, по данным профсоюза «Учитель», эти цифры составляли соответственно 6656 и 28 346 рублей. — NEWS.ru). Таким образом, возникает дефицит кадров, и имеющиеся учителя вынуждены преподавать, во-первых, несколько непрофильных предметов, во-вторых, больше 18 часов, что является переработкой. Это снижает качество преподавания и усиливает эмоциональное выгорание, чему и без этого подвержены учителя, — заявил Исаков.

Парламентарий уже обратился в комитет Госдумы по просвещению «для проработки вопроса и внесения изменений в федеральный закон для реального изменения дел в вопросе увеличения зарплат учителей». Он также пообещал «принимать всяческое содействие для скорейшего разрешения вопроса». Кировскую область депутат назвал «эпицентром борьбы сельских учителей» за свои права.

Как рассказал NEWS.ru один из инициаторов обращения, школьный учитель из Кировской области Дмитрий Пожидаев, недавно ставку педагога в регионе в 11 100 рублей индексировали всего на 700 рублей. При этом, отмечает учитель, региональные и федеральные власти на вопросы о низких зарплатах «присылают отписки, что и так все хорошо, а вообще у нас планируется эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей».

Фото: vk.com/d_pozhidaev Дмитрий Пожидаев

Чиновники рапортуют о запуске с мая 2022 года пилотного проекта по изменению методики оплаты труда, которая «обеспечивает учёт только реальных составляющих заработной платы, включающих внешних совместителей». В правительстве Кировской области, например, предложили учитывать отдельно компенсационные выплаты, которые получают педагоги сельских школ, отдельно должны учитываться и федеральные доплаты за классное руководство и кураторство. Региональные чиновники пообещали, что, «как и сейчас, зарплата будет состоять из двух частей — увеличенный базовый оклад и определенный набор стимулирующих и компенсационных выплат, которые будут определены Минпросвещения РФ по согласованию с комиссией Госсовета по образованию и Минтрудом».

Председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Юрий Варламов констатирует, что проблема низких зарплат учителей «стоит в настоящий момент достаточно остро по всей стране».

Размеры окладов в большинстве регионов гораздо меньше МРОТ. Даже по мнению органов государственной власти, в 70% регионов в настоящий момент учителя сталкиваются с подобной ситуацией. В 2020 году мы готовили специальную таблицу по окладам в разных регионах. В сельских школах ситуация несколько легче, чем в городских, так как там существуют различные надбавки за работу в сельской местности, дополнительные льготы, например, по оплате коммунальных платежей. В разных регионах эти дополнительные социальные гарантии действуют немного по-разному. Но кардинально проблемы учителей и их заработных плат это решить не может, — констатировал Варламов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страх, неравенство и тектонические сдвиги

Помимо низких зарплат Дмитрий Пожидаев обращает внимание на то, что как в его регионе, так и в целом в стране существует проблема неравенства между общеобразовательными учреждениями. И это не имеет отношения к разнице между городской и сельской местностью.

Проблема в том, что есть меньшинство школ очень, прямо скажем, хороших — там и оснащение, и зарплаты. А есть школы — и их большинство, — которые едва выживают. Начиная с того, что не могут найти деньги на протекающую крышу, не говоря уже о каком-то продвинутом оснащении. И это не зависит от того, в городе она находится или в посёлке. У меня есть примеры отличных школ за городом и примеры выживающих школ в областном центре. Такое ощущение, что «классные школы» сделаны для картинки, чтобы было чем похвастать, — заявил Пожидаев.

Юрий Варламов обратил внимание на существенную разницу между размерами оклада за одну учительскую ставку и средней зарплатой по региону. В этой связи собеседник NEWS.ru отметил, что «последний показатель не является особенно информативным». Во-первых, в него включаются заработные платы административных работников, которые могут в разы отличаться от заработных плат рядовых учителей. А во-вторых, при расчёте этого показателя не учитывается объём работы, которую выполняет педагог.

Большинство работников за такую заработную плату (равную среднему региональному значению. — NEWS.ru) работают на 1,5 ставки и даже больше. К сожалению, Кировская область в данном перечне относится к числу худших областей по показателям заработной платы, — добавил профсоюзный лидер.

Происходящее в учительской среде, а именно рост недовольства низкими зарплатами и перегрузками, а также неравенством доходов рядовых педагогов и административного персонала, свидетельствует о возможных грядущих тектонических сдвигах в данном сегменте общества. Если ранее было принято считать работников школ и среднего образования в целом лояльными действующим властям (наблюдатели на выборах периодически обвиняли некоторых учителей, задействованных в избирательных комиссиях, в причастности к фальсификациям выборов по требованию руководства), то сегодня ситуация меняется. Бюджетникам становятся свойственны протестные настроения и желание защищать свои права.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О вышесказанном косвенно может свидетельствовать история учителя из Курганской области Владимира Кочеулова, который после жалоб Владимиру Путину на мизерные зарплаты был отстранён от работы за отказ пройти психиатрическое освидетельствование (но недавно через суд добился восстановления). Другой похожий пример — случай с учителем колледжа из Курской области Александром Мамкиным, также выступающим в защиту трудовых и социальных прав профессионального сообщества, которого силовики пытались привлечь за якобы «демонстрацию нацистской символики» (но безуспешно).

Про некоторую протестную политизацию коллег говорит и Дмитрий Пожидаев из Кировской области. По его мнению, «сейчас учителя — достаточно радикально настроенные люди», но многие испытывают страх и, несмотря на согласие с требованиями, изложенными в петиции Владимиру Путину, «боялись даже подпись оставить».

Лидер профсоюза «Учитель» Юрий Варламов полагает, что «ухудшение социально-экономической ситуации приводит к тому, что всё больше работников готовы активно выступать в защиту своих социально-экономических прав: на труд, на заработную плату, на достойные и безопасные условия труда, на участие в управлении организацией».

Это совершенно нормальный процесс, когда работник, у которого произошло резкое ухудшение материального положения, пытается его исправить. Так как независимый профсоюз является единственным эффективным инструментом борьбы за достойный труд на рабочем месте, к нему чаще всего и обращаются работники, в том числе учителя, — резюмировал Варламов.

Как писал NEWS.ru, по данным Минпросвещения, в декабре 2021 года 76% учителей в России имели ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Из-за крайне низких окладов сотрудники школ во многих регионах вынуждены вдвое увеличивать нагрузку и ухудшать условия труда, чтобы, с одной стороны, закрыть нехватку кадров, а с другой — выжить с помощью доплат.