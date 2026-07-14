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14 июля 2026 в 12:43

Печень по-царски — забытый хит советских ресторанов: приготовил раз — теперь это топ моего блокнота с рецептами

Фото: D-NEWS.ru
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Сколько раз я пересушивал печень, пока не нашел этот рецепт. Секрет в правильной обжарке и сметанной заливке.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана — 250 г, мука — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — 1 ч. л., перец черный — по вкусу, лавровый лист — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я нарезаю лук полукольцами, а морковь тру на крупной терке. Печень промываю, режу на кусочки и обваливаю в муке. На сильном огне обжариваю печень до корочки, буквально по 2 минуты с каждой стороны. Тем временем на другой сковороде пассерую лук с морковью до золотистости. Смешиваю печень с овощами, заливаю все сметаной, солю, перчу, добавляю лавровый лист и давленый чеснок. Тушу под крышкой на самом маленьком огне 10 минут. Главное — не перетушить, чтобы печень осталась сочной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сметанный соус с луком и морковью превратился в густую бархатистую подливу, которую хотелось есть ложкой. Мой совет: подавайте это с картофельным пюре — получится идеальный ужин, от которого никто не откажется.

Проверено редакцией
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