Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:26

Печень, от которой невозможно оторваться: нежное блюдо с овощами, которое станет хитом домашнего ужина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы думаете, что печень — это скучный и на любителя продукт, попробуйте приготовить ее по этому домашнему рецепту. Всего немного терпения и свежих овощей — и на столе появится ароматное, сочное блюдо, которое украсит даже праздничный ужин.

Главный секрет — правильно обжарить печень, чтобы она осталась мягкой и не пересушенной. Для этого кусочки быстро подрумянивают на подсолнечном масле, а потом соединяют с луком, сладким перцем и спелыми помидорами. Пока все это тушится под крышкой, кухня наполняется аппетитным ароматом. За двадцать минут печень пропитывается соком овощей и становится удивительно нежной.

Перед подачей стоит лишь посолить, добавить перца и посыпать зеленью — простое сочетание делает вкус гармоничным и домашним. Такое блюдо не требует гарнира, но отлично сочетается с картофелем или рисом. Попробуйте — и печень по этому рецепту точно станет вашим кулинарным открытием.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Читайте также
Эффектная подача без лишних хлопот: заливное в яичной скорлупе, которое удивит гостей и украсит любой стол
Общество
Эффектная подача без лишних хлопот: заливное в яичной скорлупе, которое удивит гостей и украсит любой стол
Фаршированные кабачки — легкое и сытное блюдо для всей семьи: готовим на сковороде, в духовке и мультиварке
Общество
Фаршированные кабачки — легкое и сытное блюдо для всей семьи: готовим на сковороде, в духовке и мультиварке
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Общество
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Оливье больше не делаю. Нашла рецепт лучше — сочный и вкусный салат «Крабовая слойка». 4 ингредиента, а такая вкуснота
Общество
Оливье больше не делаю. Нашла рецепт лучше — сочный и вкусный салат «Крабовая слойка». 4 ингредиента, а такая вкуснота
Тыквенный сок в банках на зиму. Очень простой и вкусный рецепт — без соковыжималки и возни
Общество
Тыквенный сок в банках на зиму. Очень простой и вкусный рецепт — без соковыжималки и возни
блюда
еда
кулинария
рецепты
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.