Патриарх Кирилл совершил службу по жертвам ДТП

В храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино прошла лития (служба) по погибшим в автомобильных авариях. Её провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим патриарх призвал помолиться за их души.
Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, родных и близких, которые именно так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное своё царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах, — цитирует РИА Новости сообщение сайта РПЦ.
В проповеди патриарх добавил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей. Кроме того, он призвал помолится и за тех погибших, кто не верит, но крещён, и за тех, кто вне Церкви.
Как писал NEWS.ru, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что оскорбляющие чувства верующих карикатуры являются не выражением свободы слова, а проявлением религиозной нетерпимости, поэтому их публикацию и распространение следовало бы запретить, как и оскорбительные изображения основателей любых религий.
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