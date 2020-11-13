Патриарх Кирилл совершил службу по жертвам ДТП

https://static.news.ru/photo/a282e914-2764-11eb-89d6-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: patriarchia.ru

В храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино прошла лития (служба) по погибшим в автомобильных авариях. Её провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим патриарх призвал помолиться за их души.

Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, родных и близких, которые именно так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное своё царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах, — цитирует РИА Новости сообщение сайта РПЦ.

В проповеди патриарх добавил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей. Кроме того, он призвал помолится и за тех погибших, кто не верит, но крещён, и за тех, кто вне Церкви.

Как писал NEWS.ru, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что оскорбляющие чувства верующих карикатуры являются не выражением свободы слова, а проявлением религиозной нетерпимости, поэтому их публикацию и распространение следовало бы запретить, как и оскорбительные изображения основателей любых религий.