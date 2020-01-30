https://static.news.ru/photo/e184aa62-4358-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл призвал верующих активнее включаться в обсуждения в интернете, чтобы «донести богатство христианского мироощущения» до других пользователей.

Важно, чтобы в обсуждении <...> ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости, наряду с теми, кто с равнодушием и даже враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, — цитирует патриарха ТАСС.

По словам предстоятеля РПЦ, обилие «некомпетентных, злых и порочных» высказываний о религии и церкви не снижает ценность соцсетей и мессенджеров для верующих. «Размышления другого рода», считает патриарх Кирилл, способствуют созиданию и выстраиванию общественного диалога по важным темам.

Руководитель церкви отметил, что развитие и распространение средств массовой коммуникации создало у людей потребность «властного участия» в жизни общества.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл заявил, что без запрета абортов Россия не справится с демографическими проблемами.