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Начальник Военного учебного центра ВШЭ Владимир Коргутов заявил, что никогда не употребляет нецензурную брань. Он отрицает приписываемые ему гомофобные и сексистские слова.

Мужчина сказал журналисту издания «Подъём», что не знает, о какой записи с якобы его словами идёт речь. Я ничего такого не говорил. Я даже не знаю, о чём вы говорите....