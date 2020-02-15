https://static.news.ru/photo/148245e6-5001-11ea-af10-fa163e074e61_660.jpgПатриарх КириллФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что создание семьи должно стать главной целью для молодых россиян. Воспитание детей можно совместить с удалённой работой или обучением, уверен он.
Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования дают возможность сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью. Важно, чтобы наша молодёжь умела делать важный акцент на созидании семьи, развивая в себе все необходимые и имеющиеся способности, — цитирует патриарха ТАСС.
Глава Церкви приурочил проповедь о семье ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, которые отмечаются 15 февраля.
Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа и помолиться за то, чтобы поправку одобрили.