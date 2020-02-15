Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что создание семьи должно стать главной целью для молодых россиян. Воспитание детей можно совместить с удалённой работой или обучением, уверен он.

Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования дают возможность сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью. Важно, чтобы наша молодёжь умела делать важный акцент на созидании семьи, развивая в себе все необходимые и имеющиеся способности, — цитирует патриарха ТАСС.

Глава Церкви приурочил проповедь о семье ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, которые отмечаются 15 февраля.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа и помолиться за то, чтобы поправку одобрили.

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