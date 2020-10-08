Патриарх Кирилл назвал коронавирус последним предупреждением человечеству

https://static.news.ru/photo/2a2975e4-097f-11eb-b7af-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса — это, возможно, «последний звонок» для человечества. Нынешние события призывают людей обратиться к духовной жизни, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Такие события не могут происходить вне божественного промысла, заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) по время проповеди в скиту храма Святого благоверного князя Александра Невского.

Быть может, род человеческий дошёл до некой точки и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, всё напряжение ума и воли, — приводит слова патриарха сайт РПЦ.

По его словам, эпидемия потребовала от людей «налагать на себя очень большие самоограничения» и «жить не по закону похоти». По мнению Кирилла, «уединение, отказ от достижения целей, которые ещё вчера казались важными и необходимыми», являются возможностью о многом подумать и многое переосмыслить.

Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Поэтому литургию в день памяти преподобного Сергия Радонежского он решил совершить в домовом храме в подмосковном Переделкино.