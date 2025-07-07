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07 июля 2025 в 12:30

Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в 1 сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в одной сковороде! Их хочется готовить каждый день! Это блюдо, которое соединяет в себе простоту и изысканность. Мягкая паста, наполненная ароматным фаршем с пряностями и томатным соусом, создает идеальный баланс вкусов. Отличный вариант для семейного обеда или романтического ужина.

Ингредиенты

  • Фарш — 300 г
  • Тальятелле — 250 г
  • Лук — 2 шт.
  • Петрушка — по вкусу
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Вода — 600 мл
  • Соль и перец — по вкусу
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Тертый сыр — для подачи

Приготовление

  1. В фарш добавьте обжаренную луковицу, два зубчика чеснока, соль, перец и петрушку. Перемешайте. Морковь и лук нарежьте, обжарьте до мягкости. Всыпьте муку, обжаривайте минуту, добавьте томатную пасту и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте горячую воду, добавьте чеснок, соль, перец, прованские травы и сахар, доведите до кипения.
  2. Выложите гнезда в соус, наполните фаршем, тушите под крышкой на слабом огне 25 минут. Подавайте с тертым сыром.

Ранее мы готовили макарошки с говядиной «А-ля плов»! Быстро, обалденно вкусно и сытно.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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