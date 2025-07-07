Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в 1 сковороде

Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в одной сковороде! Их хочется готовить каждый день! Это блюдо, которое соединяет в себе простоту и изысканность. Мягкая паста, наполненная ароматным фаршем с пряностями и томатным соусом, создает идеальный баланс вкусов. Отличный вариант для семейного обеда или романтического ужина.
Ингредиенты
- Фарш — 300 г
- Тальятелле — 250 г
- Лук — 2 шт.
- Петрушка — по вкусу
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Мука — 1 ст. л.
- Вода — 600 мл
- Соль и перец — по вкусу
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Тертый сыр — для подачи
Приготовление
- В фарш добавьте обжаренную луковицу, два зубчика чеснока, соль, перец и петрушку. Перемешайте. Морковь и лук нарежьте, обжарьте до мягкости. Всыпьте муку, обжаривайте минуту, добавьте томатную пасту и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте горячую воду, добавьте чеснок, соль, перец, прованские травы и сахар, доведите до кипения.
- Выложите гнезда в соус, наполните фаршем, тушите под крышкой на слабом огне 25 минут. Подавайте с тертым сыром.
Ранее мы готовили макарошки с говядиной «А-ля плов»! Быстро, обалденно вкусно и сытно.