Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в 1 сковороде

Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в 1 сковороде

Паста как в ресторане! Фаршированные гнезда тальятелле, еще и в одной сковороде! Их хочется готовить каждый день! Это блюдо, которое соединяет в себе простоту и изысканность. Мягкая паста, наполненная ароматным фаршем с пряностями и томатным соусом, создает идеальный баланс вкусов. Отличный вариант для семейного обеда или романтического ужина.

Ингредиенты

Фарш — 300 г

Тальятелле — 250 г

Лук — 2 шт.

Петрушка — по вкусу

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Томатная паста — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Вода — 600 мл

Соль и перец — по вкусу

Прованские травы — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Тертый сыр — для подачи

Приготовление

В фарш добавьте обжаренную луковицу, два зубчика чеснока, соль, перец и петрушку. Перемешайте. Морковь и лук нарежьте, обжарьте до мягкости. Всыпьте муку, обжаривайте минуту, добавьте томатную пасту и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте горячую воду, добавьте чеснок, соль, перец, прованские травы и сахар, доведите до кипения. Выложите гнезда в соус, наполните фаршем, тушите под крышкой на слабом огне 25 минут. Подавайте с тертым сыром.

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