Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:27

Фарширую каннеллони только так — беспроигрышный ужин обеспечен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каннеллони с черри, моцареллой и рыбой — это изысканное итальянское блюдо с насыщенным вкусом морепродуктов. Нежные макаронные трубочки, сочная красная рыба и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание. Такое блюдо станет украшением праздничного стола или особого ужина.

Для приготовления отварите 250 г каннеллони до полуготовности. Нарежьте 250 г красной рыбы и 250 г томатов черри, смешайте с 200 г мини-моцареллы. Наполните трубочки начинкой, выложите в форму. Смешайте 330 г томатного соуса с 250 мл сливок, залейте каннеллони и посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Готовые каннеллони получаются с нежной текстурой, где рыба гармонирует со сладостью томатов и сливочным вкусом моцареллы. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом. Это блюдо отлично сочетается с белым вином и легким салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
Италия
макароны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Король Нидерландов принял неожиданную отставку нескольких министров
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.