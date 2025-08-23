Фарширую каннеллони только так — беспроигрышный ужин обеспечен

Каннеллони с черри, моцареллой и рыбой — это изысканное итальянское блюдо с насыщенным вкусом морепродуктов. Нежные макаронные трубочки, сочная красная рыба и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание. Такое блюдо станет украшением праздничного стола или особого ужина.

Для приготовления отварите 250 г каннеллони до полуготовности. Нарежьте 250 г красной рыбы и 250 г томатов черри, смешайте с 200 г мини-моцареллы. Наполните трубочки начинкой, выложите в форму. Смешайте 330 г томатного соуса с 250 мл сливок, залейте каннеллони и посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Готовые каннеллони получаются с нежной текстурой, где рыба гармонирует со сладостью томатов и сливочным вкусом моцареллы. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом. Это блюдо отлично сочетается с белым вином и легким салатом.

