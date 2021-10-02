Пассажиры рейса Волгоград — Москва 40 минут просидели в автобусе у самолёта

Пассажиров, которые должны были 3 октября вылететь на самолёте Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» из Волгограда в Москву, 40 минут продержали в автобусе у трапа лайнера. Затем людям сообщили, что рейс задерживается из-за поломки воздушного судна, передаёт корреспондент NEWS.ru.

В 12:50 из Волгограда в Москву должен был вылететь рейс «Аэрофлота» на самолёте Superjet 100. Самолёт прибыл по расписанию, за 30 минут до вылета. Пассажиров, которые прошли регистрацию, посадили в автобус, довезли до трапа самолёта и в течение 40 минут не выпускали наружу. После этого автобус развернулся и вернулся к терминалу, — рассказал один из пассажиров.

По его словам, людей вернули в зал вылета. Им пришлось долго искать представителя перевозчика. Затем пассажирам объявили, что рейс задерживается в связи с технической неисправностью самолёта, а вылет назначен на 17:05 по московскому времени.

Пока неясно, будут ли самолёт чинить на месте или пришлют резервный борт, — отметил пассажир.

Он добавил, что представитель авиакомпании позднее всё-таки появился. Только после этого людям выдали воду, а к 15:00 пообещали ваучеры на питание.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus 320 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Сургут — Москва не смог вовремя вылететь. На рейс были зарегистрированы 147 пассажиров, из них двое — несовершеннолетние. Вылет задержан из-за технической неисправности самолёта.