Рейс «Аэрофлота» Сургут — Москва перенесён из-за неисправности самолёта

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Самолёт «Аэрофлота» по маршруту Сургут — Москва не может вылететь из-за неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В аэропорту Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут— Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот», воздушное судно Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный. Время вылета по расписанию — 04:30 местного времени, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на рейс зарегистрировано 147 пассажиров, из них двое — несовершеннолетние. Вылет задержан из-за технической неисправности самолёта.

По данным онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, рейс отменён . Прокуратура уточняет, что вылет перенесён на утро понедельника 4 января — он запланирован на 05:50 (03:50 мск).

Как ранее писал NEWS.ru, самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca в новогоднюю ночь совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Борт выполнял рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия).

О том, что именно прервало полёт воздушного судна, доподлинно неизвестно. Судя по видео очевидцев, размещённому в Интернете, это было что-то, связанное с празднованием Нового года: самолёт оказался весь опутан праздничными украшениями.