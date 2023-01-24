Пассажиры самолета до Москвы засняли течь на крыле при взлете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры «Уральских авиалиний», направлявшихся в Москву рейсом из Сочи, во время взлета обнаружили течь на борту самолета и засняли происходящее на камеру. Запись публикует Telegram-канал «Подъем». В пресс-службе компании объяснили в разговоре с журналистами, что инцидент произошел 17 января. Воздушное судно вовремя успели остановить и отправить на ремонт еще до взлета.

В настоящее время самолет исправен, выполняет рейсы согласно расписанию, — заявили в «Уральских авиалиниях».

О том, что из бака вытекает топливо, пилотам успел сообщить диспетчер.

Ранее вылет рейса из Красноярска в таиландский Пхукет был задержан из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать борт, передавали журналисты, ссылаясь на пресс-службу красноярского аэропорта. Сотрудники службы безопасности устроили проверку на борту самолета, вылет отложили на четыре часа.

По информации пресс-службы, лайнер должен был вылететь в 10:20 по местному времени (06:20 мск), но рейс был задержан из-за дебошира. В результате его вывели вместе с семьей.