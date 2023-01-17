Рейс Красноярск — Пхукет задержали из-за угрожавшего взрывом дебошира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылет рейса из Красноярска в таиландский Пхукет был задержан из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать борт, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу красноярского аэропорта. Сотрудники службы безопасности устроили проверку на борту самолета, вылет отложили на четыре часа.

По информации пресс-службы, лайнер должен был вылететь в 10:20 по местному времени (06.20 мск), но рейс был задержан из-за дебошира. В результате его вывели вместе с семьей, а самолет вылетел в точку назначения в 11:40.

Полиция вывела дебошира вместе с семьей. Он должен был лететь в 10.20 (6.20 мск), в итоге вылет поставлен в 11.40. Ситуация разрешилась, все нормально. Регулярный рейс авиакомпании «Аэрофлот», — сказали в пресс-службе.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал, что дебоширы — это проблема определённых рейсов — курортных, чартеров в Египет, Таиланд или на Кубу. Пассажиры пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже «заряженные». К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. На такие рейсы ставят мужчин-бортпроводников.