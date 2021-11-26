Пассажирка покормила кота грудью на борту самолёта в США

Одна из пассажирок покормила грудью своего кота на борту лайнера американской авиакомпании Delta AirLines во время полёта в Атланту. Она достала питомца из переноски, покормила его, но не стала убирать обратно в сумку, несмотря на просьбы бортпроводников, пишет The Sun.

Пилот самолёта сообщил администрации аэропорта об отказе женщины вернуть кота в переноску. После приземления лайнера с ней провели беседу сотрудники службы безопасности. Женщине сделали предупреждение.

Ранее сообщалось, что кот запрыгнул на стол в тот момент, когда ведущий грузинского телеканала «Кавкасия» Давид Акубардия и приглашённый политик Гедеван Попхадзе обсуждали политическую ситуацию в стране. Ведущему пришлось сменить тему разговора, а Попхадзе улыбнулся и даже погладил животное.

Акубардия сказал, что питомца назвали Какуца в честь известного грузинского князя, военного деятеля первой половины XX века Кайхосро Чолокашвили. Он несколько раз попросил кота слезть со стола, но тот не реагировал. Тогда ведущий попросил помощи у ассистентки.