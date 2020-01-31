https://static.news.ru/photo/42f7fd2c-443e-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Информация о заражении коронавирусом пассажира самолёта, прибывшего в екатеринбургском аэропорту Кольцово, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам РИА Новости источник в местных авиационных службах.

Сотрудники СМИ спросили у информатора, связаны ли данные о болезни туриста с коронавирусом, сообщается на сайте агентства.

Никак не связано, — ответил собеседник представителям прессы.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирку самолёта из Дубая вынесли из воздушного судна врачи, одетые в костюмы химзащиты. Во время полёта у женщины поднялась температура.

По словам очевидцев, бортпроводники запретили другим пассажирам снимать процесс, а у некоторых, кто всё же попытался заснять происходящее, начали отнимать телефоны. Позднее гаджеты вернули владельцем с просьбой удались фото и видео. У всех находящихся в самолёте также взяли расписку о том, что они посетят больницу для обследования