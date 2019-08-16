https://static.news.ru/photo/1621c108-c058-11e9-982e-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/wikipedia.org/FAL

Орнитологи высказали идею о необходимости создать индивидуальные паспорта для всех авиаузлов. По их словам, это поможет предотвратить инциденты, подобные ЧП с А321 в Подмосковье.

В документе будут отражены биологические и природные факторы, которые могут стать важными для пилотов в случае возникновения на борту нештатной ситуации. В паспорт предлагается внести информацию о реках, характере растительности, урожайности семян, количественном составе птиц. По мнению руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова, также необходимо указать все существующие рядом свалки и полигоны с отходами. Чтобы избежать повторения инцидента 15 августа, нужно выработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности, передают « Известия ».

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Ранее News.ru писал, что система отпугивания птиц в Лётно-исследовательском институте им. Громова была в рабочем состоянии. В момент взлёта А321 она работала исправно.