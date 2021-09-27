Паспорт вакцинации от коронавируса: как получить и где требуется

В теории получение паспорта вакцинации от коронавируса даёт людям возможность свободного перемещения по планете, благодаря чему будут восстанавливаться туризм, экономическое взаимодействие между странами, а также предоставление сервисов и услуг внутри государств, которые пострадали от антиковидных ограничений. Зачем ещё нужен паспорт вакцинации, чем он отличается от одноимённого сертификата и как его получить, — читайте в материале NEWS.ru

Виды сертификата вакцинации

Паспортом вакцинации от ковида или сертификатом вакцинированного называют документ, подтверждающий факт прохождения двухэтапной процедуры вакцинации, или однокомпонентной («Спутник Лайт»).

С января 2021 года российские граждане после получения второй вакцины получают бумажный сертификат, а также его версию в электронном виде через портал Госуслуг. Весной электронный сертификат стал доступен на английском языке, в нём указываются данные загранпаспорта, если они были ранее внесены в личном кабинете на Госуслугах.

После получения первой дозы вакцины сертификат выдаётся в бумажном виде. Этот медицинский документ с подписью врача и печатью медицинской организации также подтверждает факт получения вакцины. В нём указываются даты вакцинации, но QR-кода в нём нет.

Паспорт вакцинации или сертификат получают все, кто прошёл прививочную кампанию. Электронная форма документа автоматически формируется системой на сайте Госуслуг в личном кабинете гражданина, который был полностью вакцинирован. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале и иметь подтверждённую учётную запись.

Паспорт вакцинации от коронавируса Сергей Булкин/NEWS.ru

В документе указываются следующие данные:

Ф.И.О., дата рождения вакцинированного;

дата проведения каждого из этапов вакцинации;

название организации, где была сделана прививка;

название введённой вакцины;

QR-код, по которому можно проверить факт вакцинации. Именно этот код отличает паспорт от простого бумажного сертификата.

QR-код после выдачи сертификата на вакцину от коронавируса действует в течение года. С его помощью человек получает право на беспрепятственное посещение мест с установленными ковидными ограничениями — кафе, рестораны, прочие заведения общественного питания, массовые мероприятия.

QR-код нужно предъявить в смартфоне или показать распечатанную версию вместе с другим документом, подтверждающим личность. QR-код сканируют, после чего информация о вакцинации появляется на экране.

Зачем после вакцины дают сертификат

Согласно пояснениям правительства, получение паспорта (сертификата) вакцинации — дело добровольное. Риска для граждан при получении QR-кода нет, но при этом есть ряд определённых преимуществ.

Нет нормативных документов, которые регламентируют обязательное наличие подтверждения вакцинации. Однако выгоды, которые появляются при наличии этого электронного документа очевидны, а со временем, возможно, он станет неотъемлемой частью жизни каждого гражданина.

Зачем нужны сертификаты после вакцины:

нет необходимости находиться на самоизоляции после контакта с заражённым COVID-19. Через 21 день после получения второй двухкомпонентной вакцины человек не подвержен риску заражения и имеет возможность продолжать работать или учиться, посещать общественные места.

даёт возможность путешествовать по странам, где признана вакцина, указанная в паспорте. При возвращении в свою страну не нужно находиться на карантине.

правительство работает над тем, чтобы российский сертификат на вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт» были признаны максимальным количеством стран, чтобы граждане беспрепятственно и безопасно могли путешествовать по миру и освобождались от самоизоляции по приезду в любую страну.

Все преимущества подлинного паспорта вакцинации, полученного через Госуслуги, обусловлены тем, что человек действительно получил вакцину и введённый препарат надёжно защитит его от болезни, а окружающих — от заражения. После введения препарата активизируется иммунная система, стимулируется выработка антител, которые быстро реагируют на проникновение возбудителя инфекции в организм и нейтрализуют его.

Сертификата вакцины Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сертификат и масочный режим

С этим не до конца изученным вирусом не всё так просто. Есть и предостережения, которые озвучивают и в правительстве и в Минздраве. Вакцинация не может дать 100% гарантии того, что привитый человек не может быть переносчиком ковида.

Наличие антител в крови не может гарантировать полную безопасность для окружающих людей, поэтому паспорт/сертификат вакцинированного не освобождает от масочного режима. Напомним, что при отказе от его соблюдения на территории РФ гражданин несёт административную ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Это грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

И всё же сертификат на получение вакцины от коронавируса имеет больше положительных моментов, чем отрицательных. При его наличии вам не грозят жёсткие ограничения при контакте с заражёнными. Но стоит помнить, что из-за особенностей формирования искусственного иммунитета гарантии полной безопасности в течение 3 недель после получения второй прививки вы не получите даже при наличии сертификата.

Достаточное количество антител в организме, по усреднённым данным, появляется в срок от 14 до 30 дней. То есть после получения прививки и паспорта вакцинированного в полной безопасности можно будет себя чувствовать примерно через три недели.

Сертификата на вакцину от коронавируса Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сертификат вакцины «Спутник Лайт»

После получения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» также выдаётся сертификат с действующим в течение года QR-кодом. Этот препарат ставят в большинстве случаев для ревакцинации и тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Сертификат о вакцинации выдаётся сразу после первого (и единственного) укола.

Новый препарат схож по составу с первым компонентом препарата «Спутник V». Однако тем, кто планирует путешествовать данный сертификат мало пригодится, так как вакцина признана очень небольшим числом стран. Поэтому дополнительно придётся подтверждать безопасность результатами ПЦР-тестов.

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