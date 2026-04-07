Пасхальный кулич на желтках — ярко-желтый мякиш гарантирован: рецепт теста и белковой глазури

Пасхальный кулич на одних желтках — это гарантия ярко-желтого, солнечного мякиша. Благодаря желткам тесто получается особенно нежным, а белки, которые остаются, идеально подходят для глазури.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 6 желтков, 20 г свежих дрожжей, 100 г цукатов, ванилин, щепотка соли.

Для глазури: 2 белка, 150 г сахарной пудры, сок лимона.

Рецепт: дрожжи растворите в теплом молоке с 1 ч. л. сахара, добавьте 100 г муки, оставьте опару на 30 минут. Желтки взбейте с сахаром и ванилином до пышной светлой массы. Соедините опару, желтковую смесь, растопленное масло, соль и муку. Вымешивайте тесто 15 минут. Добавьте цукаты, дайте подойти 2 часа.

Разложите в формы на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 170–180 °C 40–50 минут. Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком до крепких пиков. Украсьте остывшие куличи.

Ранее стало известно, как приготовить александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый.