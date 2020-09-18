Пашаев зачитал просьбу Ефремова о прекращении дисциплинарного дела

https://static.news.ru/photo/ebb12458-f9be-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев зачитал журналистам во Владикавказе письмо своего экс-подзащитного Михаила Ефремова, в котором актёр просит Адвокатскую палату Северной Осетии прекратить дисциплинарное дело.

18 сентября Адвокатская палата республики приняла решение о лишении Пашаева статуса адвоката на один год.

В зачитанном им письме Ефремов отмечает, что Пашаев «выполняет свою работу защитника высокопрофессионально». По его словам, все взаимодействия адвоката со СМИ происходили исключительно по его просьбе и в его интересах, передаёт ТАСС.

Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника Пашаева Эльмана, — написал актёр.

Адвокат заявил журналистам, что обращение своего бывшего подзащитного он получил 18 сентября. По его словам, письмо было написано Ефремовым собственноручно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Эльман Пашаев, защищавший интересы актёра Михаила Ефремова, прокомментировал новость о том, что его лишили адвокатского статуса. Он заявил, что продолжит свою работу, но с делами, в которых не требуется статус адвоката.