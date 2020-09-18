Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/8169e1f8-f995-11ea-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев подал в суд расширенную апелляционную жалобу на приговор артисту Михаилу Ефремову, осуждённому на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

Об этом журналистам рассказал сам юрист. 14 сентября он сообщал, что защита артиста ещё не подала расширенной жалобы на приговор. Тогда Пашаев говорил, что работа над документом подходит к концу. Краткая апелляция была подана сразу после оглашения приговора.

В пятницу, 18 сентября, журналисты спросили Пашаева, подана ли жалоба сейчас.

Да, я подал, — цитирует ответ юриста РИА Новости.

От дальнейших комментариев Пашаев отказался. Ранее стало известно, что после работы с Ефремовым на адвоката Минюст завёл дисциплинарное дело.

Михаила Ефремова после громкого судебного процесса приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое он совершил, будучи пьяным, и в котором погиб человек. Адвокат актёра выстроил линию защиты, основанную на том, что Ефремов не был за рулём своего автомобиля Jeep Grand Cherokeе. Кроме того, Пашаев настаивал на том, что Ефремов ничего не помнит и его подставили.

Позднее Ефремов окончательно отказался от услуг юриста и нанял нового адвоката. Им стал Роман Филиппов. Он решил отказаться от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что актёр Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева.