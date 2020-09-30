Пашаев не сможет присутствовать на апелляционном заседании по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/afbecdb4-03bf-11eb-81cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев не сможет присутствовать на апелляционном заседании по делу артиста. Ранее юрист на год был лишён профессионального статуса за дисциплинарные правонарушения, допущенные им в процессе разбирательства.

Журналисты спросили Пашаева, придёт ли он на апелляционное заседание.

Нет, я не имею права уже, — цитирует лишённого статуса юриста ТАСС.

Ранее приговор Ефремову обжаловали три его новых защитника. Один из них утверждал, что Пашаев оказывал на артиста давление, что в итоге привело к лишению права подсудимого на защиту. Сам экс-защитник актёра также отправил жалобу в суд, в которой просил отменить приговор.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Как передавал NEWS.ru, Пашаев заявил, что после скандального дела к нему идёт большой поток клиентов.