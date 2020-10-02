Пашаев написал заявление в полицию после обливания фекалиями в Москве

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Лишённый на год профессионального статуса адвокат Эльман Пашаев написал заявление в полицию после нападения в Москве. Юрист требует установить, кто именно облил его фекалиями.

Ранее стало известно, что Эльмана Пашаева облили помоями на Зубовском бульваре в Москве. Он направлялся в офис телеканала «360», когда подвергся нападению. Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции МИА «Сегодня».

Пашаев заявил журналистам, что подал заявление в полицию, чтобы правоохранители установили личности нападавших.

У меня его приняли в установленном законом порядке. Мне нужно установить, кто является заказчиком нападения. Добиваться возбуждения уголовного дела в отношении исполнителей акции я не буду, — цитирует юриста ТАСС.

Пашаев обещал рассказать, кто действительно стоит за делом о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Артист, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Как ранее писал NEWS.ru, в Пресненский суд Москвы поступило заявление актёра Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам тюрьмы из-за аварии со смертельным исходом, в котором он официально отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.