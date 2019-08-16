https://static.news.ru/photo/1a7216d0-c180-11e9-af52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Студенты из Вологды решили перепеть Крида и сняли видеопародию на его клип «Сердцеедка». Ролик харизматичных молодых людей набрал десятки тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

Действие клипа происходит в Вологде. Съёмки проходили в сельской местности. В кадре парни и девушки танцуют, напевая всем известные строчки. Видео демонстрирует красоту вологодской природы и простоту деревенского быта. Главными героями клипа стали Матвей Котляревский и Алексей Деев. Ребята не первый раз радуют публику своими работами. Ранее они сняли пародию на песню Киркорова «Цвет настроения синий».

Ранее News.ru писал, что видео со свадьбы дальнобойщика восхитило пользователей Сети. Молодожёны решили оригинально подойти к главному событию в своей жизни и заказали для свадьбы габаритные большегрузы. Ролик просмотрели более 13 тысяч пользователей.