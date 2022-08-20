Парфюмер посоветовала идеальные духи для аномальной жары Парфюмер Глюк посоветовала использовать в жару мист и дымку для тела вместо духов

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Во время аномальной жары в Москве лучше использовать парфюмерно-косметические продукты, такие как парфюмерный крем, мист или дымка для тела, рассказала NEWS.ru парфюмер Александра Глюк. По ее словам, такие средства обладают сразу несколькими свойствами, полезными для кожи.

Такие продукты на водной основе, с увлажняющими кожу добавками и защитой от ультрафиолетовых лучей, а также легким ароматом, который будет звучать мягко и никого не «удушит» в общественном транспорте или в офисе в течение рабочего дня, — сказала Глюк.

Тем, кто не хочет отказываться от привычных духов на спиртовой основе, парфюмер рекомендовала наносить их на закрытые участки тела или одежду за 20 минут до выхода из дома.

Что касается ароматов, то Глюк предлагает выбирать ароматы свежего направления с преобладанием чайных нот, поскольку они звучат как «белая рубашка на теле», создают ощущение чистоты и легкости. Кроме того, в теплую погоду подойдут ароматы с несладкими специями, например, кардамон, имбирь и мускатный орех. По словам парфюмера, такие композиции интересно раскрываются и звучат достаточно близко к телу.

Ещё интересны направления тропических цветов, гардении и кокосовых нюансов. Данные ароматы звучат как дорогой крем для загара и подойдут при умеренном нанесении для придания «отпускного» настроения в любой момент, — добавила Глюк.

Ранее парфюмер объяснила, почему бесполезно нюхать кофе при покупке духов. По ее словам, этот способ не может «освежить» обонятельные рецепторы.