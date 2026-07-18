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18 июля 2026 в 05:05

Духи во сне: к деньгам, любви или разочарованию — отвечают сонники

К чему снятся духи К чему снятся духи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сон, в котором фигурируют духи, — это многогранное видение, которое может как предвещать романтические приключения, так и предупреждать о возможных разочарованиях. Толкование во многом зависит от деталей сна: действий и пола, а также особенностей аромата. Согласно популярным сонникам, духи чаще всего символизируют чувственную сферу, новые отношения или грядущие перемены.

Общее толкование сна о духах

Одно из самых распространенных значений сна о духах — предвестие романтического знакомства или свидания. Если вы просто ощущаете приятный аромат, это сулит встречу с интересным человеком, а для молодой девушки такой сюжет может пророчить скорое замужество. Однако резкий или приторный запах, напротив, предупреждает о семейных скандалах или интригах на работе.

К чему снится выбирать или покупать духи

Если вам приснилось, что вы выбираете духи в магазине, — это знак, что в реальной жизни вам предстоит принять важное, вероятно, судьбоносное решение. Покупка парфюма трактуется неоднозначно. В соннике Цветкова это толкуется как знак того, что кто-то тайно влюблен в спящего, в то время как по другим источникам это сулит пустые траты или участие в сомнительном проекте.

К чему снится получать или дарить духи

Получить духи во сне — прекрасное предзнаменование. Это предвещает приятные новости, подарки или неожиданные приобретения. А вот дарить парфюм другому человеку — менее благоприятный знак, он может означать совершение необдуманного поступка или даже стать причиной чужих проблем. Сонник XXI века трактует дарение духов как потенциальные неприятности.

К чему снятся духи мужчинам и женщинам

Для женщины сон о духах часто связан с романтической сферой. Он может предвещать появление тайного поклонника, взаимопонимание в семье или даже приглашение на свидание. Если же даме снится, что она брызгается духами, это может указывать на желание выглядеть роскошно, что, по мнению некоторых сонников, грозит финансовыми рисками.

Для мужчины такой сон может иметь практическое значение, например предвещать повышение в должности или предлагать ему поискать новых впечатлений, таких как экстремальный спорт.

Таким образом, сон о духах — это приглашение присмотреться к своей личной жизни и эмоциональному состоянию. Если вы наслаждаетесь ароматом, ждите приятных событий, а если запах кажется вам неприятным или вы проливаете флакон, стоит быть осторожнее в делах и с окружением.

Ранее мы выяснили, к чему снится одежда.

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Е. Макаревич
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