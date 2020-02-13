https://static.news.ru/photo/cf5cfed2-4e4f-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: astashov03/instagram

Злоумышленники могут собирать деньги от имени российского паратриатлониста из Бурятии Михаила Асташова. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в социальной сети. По его словам, он «не открывал никаких специальных счетов».

Спортсмен поблагодарил подписчиков за искреннее желание помочь, однако напомнил, что материальные трудности испытывает не только он. Паралимпиец планирует обратиться в благотворительный фонд и через него поддержать других ребят с ограниченными возможностями, пишет ulan.mk.ru.

Ранее появилось видео, на котором спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов разносит еду в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду в Токио. Позже спортсмен рассказал , что устроился работать курьером, чтобы попробовать что-то новое и поднять свою самооценку. Помощник паратриатлониста добавил, что Асташов трудился всего одну смену.

Как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, который работает доставщиком еды в Екатеринбурге, приходил к нему на приём.

По словам Шипулина, ему необходимо было 350 тыс. рублей и он обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену.