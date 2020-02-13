Злоумышленники могут собирать деньги от имени российского паратриатлониста из Бурятии Михаила Асташова. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в социальной сети. По его словам, он «не открывал никаких специальных счетов».
Спортсмен поблагодарил подписчиков за искреннее желание помочь, однако напомнил, что материальные трудности испытывает не только он. Паралимпиец
Ранее
Как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, который работает доставщиком еды в Екатеринбурге, приходил к нему на приём.
По словам Шипулина, ему необходимо было 350 тыс. рублей и он обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену.
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