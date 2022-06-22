Редкий парад пяти планет увидят на Земле в ночь на 24 июня

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На небосклоне в ночь с 23 на 24 июня 2022 года жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — так называемый парад планет. Сразу пять небесных тел выстроятся в один ряд: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Часть планет будет видно уже с полуночи, пишет «МИР 24».

Дополнительным бонусом доложен стать серп Луны, сияющий между Венерой и Марсом. Спутник будет перемещаться от планеты к планете до конца июня, — сказано в материале.

В Южном полушарии парад будет виден раньше, но сами планеты будут располагаться выше, в Северном полушарии земляне смогут увидеть, как небесные тела простираются с востока на юг.

На самом деле парад будет виден только с Земли, и планеты движутся совершенно по разным орбитам и в разных плоскостях. Это явление будет первым большим парадом планет за 18 лет. Полным считается парад, в котором участвуют все восемь планет Солнечной системы. А следующий большой парад планет пройдет только в сентябре 2040 года.

24 июня жители и гости Новосибирской области смогут увидеть Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венеру и Луну, которые выстроятся в ровную линию на небосводе, сообщили сотрудники Большого Новосибирского планетария. Эксперты уточнили: чтобы увидеть некоторые космические объекты, понадобится телескоп.