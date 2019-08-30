https://static.news.ru/photo/49792172-cd05-11e9-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com

Папа Римский Франциск назвал имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви.

В их число вошли архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигель Анхель Аюсо Гиксот и замсекретаря дикастерии по службе цельного человеческого развития Майкл Черни, передаёт РИА Новости .

Новые кардиналы представляют разные страны, включая Папуа и Новую Гвинею, Индонезию, Гватемалу и Демократическую республику Конго. Троим из них больше 80 лет, поэтому они не смогут участвовать в конклаве по выборам нового Папы.

Как писал News.ru ранее, обеспокоенность обширными пожарами в амазонских лесах выразил папа римский Франциск. Об этом он сказал на традиционной воскресной проповеди, сообщила служба печати Святого престола.