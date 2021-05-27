«Паниковать не следует»: вирусолог оценил опасность новых штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/b559ccce-beef-11eb-a55f-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Количество вариантов коронавируса может исчисляться тысячами и совсем не все варианты могут прийти в Россию. Об этом «360» рассказал профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как заявил вирусолог, несмотря на то что новые штаммы, появившись в какой-то местности, распространяются на другие территории, даже в этом случае опасаться их не стоит.

По словам Альтштейна, британский штамм хоть и отличается повышенной заразностью, но процент летальных исходов от него такой же, как от других версий коронавируса.

У южноафриканской версии есть неприятное свойство. Она частично устойчива к антителам, которые вырабатываются благодаря вакцинам. То есть действуют они на неё слабее, чем на исходный вирус. Но паниковать не следует. Оснований для этого нет, — подчеркнул эксперт.

Альтштейн считает, что серьёзных последствий от появления новых штаммов ждать не стоит, но чтобы обезопасить себя, лучше пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый, неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2.