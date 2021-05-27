«Паниковать не следует»: вирусолог оценил опасность новых штаммов COVID

Количество вариантов коронавируса может исчисляться тысячами и совсем не все варианты могут прийти в Россию. Об этом «360» рассказал профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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По словам Альтштейна, британский штамм хоть и отличается повышенной заразностью, но процент летальных исходов от него такой же, как от других версий коронавируса.
У южноафриканской версии есть неприятное свойство. Она частично устойчива к антителам, которые вырабатываются благодаря вакцинам. То есть действуют они на неё слабее, чем на исходный вирус. Но паниковать не следует. Оснований для этого нет, — подчеркнул эксперт.
Альтштейн считает, что серьёзных последствий от появления новых штаммов ждать не стоит, но чтобы обезопасить себя, лучше пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый, неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2.