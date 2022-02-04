Пандемийная оттепель: оправдано ли смягчение карантинных мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала отмену карантина для контактировавших с заболевшими COVID-19 из-за «особенности эпидемического процесса именно для „омикрона“» вслед за недавним решением о сокращении самоизоляции до семи дней. Кроме этого, в Москве у заразившихся коронавирусом пациентов перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Как рассказала NEWS.ru молекулярный биолог и популяризатор науки Ирина Якутенко, подобные нововведения происходят во всём мире и связаны с переходом «в эндемическую фазу», однако есть нюансы, связанные с разным процентом вакцинированного населения в тех или иных странах.

Узаконивание status quo

По мнению Ирины Якутенко, в отличие от европейских стран либерализация карантинных ограничений для контактировавших с заразившимися COVID-19 в России может привести к росту заболеваемости, которая стремительно растёт и ежедневно обновляет антирекорды из-за высокой заразности штамма «омикрон». Такая перспектива открывается в связи с низким уровнем вакцинации в нашей стране (по состоянию на 2 февраля уровень привитых граждан в РФ составлял всего 47,67%).

Отмена карантина для контактировавших с заболевшими COVID-19, безусловно, приведёт к увеличению заболеваемости и смертности, потому что в России высокий уровень непривитых и неиммунных — людей, которые, например, давно переболели и их иммунитет [к SARS-CoV-2] уже угас. Понятно, почему власти пошли на это — многие люди карантин не соблюдают, ходят толпами на работу, и это больше похоже на узаконивание status quo. С другой стороны, ограничения снимаются во всём мире. Ясно, что мы переходим в эндемическую фазу и такие жёсткие ограничения больше вредят экономике, чем помогают здравоохранению, потому что в отличие от России в большинстве европейских стран уровень вакцинации составляет выше 75–80%. «Омикрон»-штамм для здоровья людей, которые привились и получили бустер, не представляет большой опасности. Поэтому там отмена карантинов скорее оправданна, если мы говорим о помощи экономике. А в случае России, я не думаю, что с медицинской точки зрения это оправданно — много людей ещё могут болеть тяжело. Ирина Якутенко микробиолог, научный журналист микробиолог, научный журналист

Собеседница NEWS.ru не считает отмену карантина для контактных лиц ответом на чаяния бизнес-сообщества, представители которого регулярно критиковали санитарные ограничения на всём протяжении пандемии. Ирина Якутенко полагает, что «государству более или менее всё равно, что говорит бизнес», и именно мелкие и средние предприниматели пострадали больше всего, а в целом населению оказывали лишь «какие-то очень точечные меры» поддержки.

Сокращение карантина для пациентов с коронавирусом по примеру недавнего решения Роспотребнадзора урезать его с 14 до семи дней для контактных лиц, по мнению Якутенко может также привести к определённому росту заболеваемости, хотя в общемировом контексте такая мера оправданна.

Все данные говорят нам, что где-то на восьмой день после появления симптомов COVID-19 люди уже не заразны, поэтому двухнедельный карантин — это, конечно, избыточная мера. Но по истечении недельного срока какие-то люди ещё могут распространять остатки вируса, хотя, скорее всего, большинство из них уже не будут заразными. В целом сокращение карантина — это оправданная мера, в особенности для стран с высоким процентом вакцинации. В России это может немного увеличить количество жертв, но не сильно, — подчеркнула Ирина Якутенко.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Антиген вместо ПЦР

Собеседница NEWS.ru поддержала отказ от повторных ПЦР-тестов для переболевших COVID-19, поскольку этот вид анализов — «совершенно неоправданная мера для выхода из карантина», от которой «давно надо было отказываться и слава богу, что это наконец сделали». Ирина Якутенко отметила, что ПЦР-тесты являются «сверхчувствительным инструментом», который, например, выявляет людей, уже давно не заразных и не представляющих опасности. Однако у них «какие-то ошмётки вирусной РНК» сохраняются в верхних дыхательных путях, что даёт положительный результат при тестировании. В результате эти люди «вынуждены сидеть на карантине, хотя это не нужно ни им, ни обществу».

Очень хорошо, что сейчас от повторных ПЦР-тестов отказались. Я не говорю, что надо всё отменить, было бы правильно вместо ПЦР-тестов в качестве проверки заразности использовать антиген-тесты. В России они почему-то не прижились. Это, к сожалению, приведёт к тому, что некоторая часть людей, которые ещё могут быть заразны, будут выходить из карантина. Половина сделана, осталось добавить вторую, — резюмировала Ирина Якутенко.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён, поскольку из-за особенностей эпидемического процесса «омикрон»-штамма ограничительные меры «теряют смысл». При этом она пояснила, что эпидемиологическую тактику может изменить появление нового штамма вируса SARS-CoV-2 и изменение его свойств. Соответствующее решение было принято после состоявшегося 3 февраля совещания президента Владимира Путина с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия», на котором глава государства пообещал снимать пандемические ограничения, «чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность». Кроме этого, он заверил, что «какие-то дополнительные ограничения» власти вводить не собираются и «никаких локдаунов не намечается».

До недавнего времени карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, составлял 14 дней, однако 25 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому его сократили до недели. О его уменьшении ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это связано с оптимизацией подходов к самоизоляции. Чиновница добавила, что при необходимости в перспективе сроки карантина будут корректироваться.