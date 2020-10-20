Памфилова высказалась против избирательных участков в почтовых отделениях

https://static.news.ru/photo/d8effbbc-12e8-11eb-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала неудачной идею организации избирательных участков в отделениях «Почты России». По её словам, для этого существует целый ряд препятствий.

Мы сейчас занимаемся, разрабатываем разные варианты, что можно сделать. Но с учётом даже предварительной оценки того, что у нас есть в «Почте России», это, мягко говоря, не вариант, — цитирует Памфилову «Подъём».

Председатель ЦИК пояснила, что почтовые отделения не приспособлены для голосования, работают по выходным дням. Однако самым главным минусом является то, что их сеть гораздо меньше, чем требуется для проведения выборов.

С инициативой размещения избирательных участков на почте выступила партия «Новые люди» после того, как Памфилова попросила законодателей развести избирательный и учебный процессы.

Ранее NEWS.ru писал, что почти 80% избирателей поддерживают идею многодневного голосования. Опрос ВЦИОМа показал, что нововведение считают удобным 78% голосовавших в 2020 году россиян. По их мнению, так легче выбрать время для посещения избирательного участка, а также избежать заражения коронавирусом.