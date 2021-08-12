Памфилова объяснила отсутствие видеонаблюдения на выборах

Эпоха информационных войн и кибератак диктует новые правила для выборов, и критиковать их могут только те, кто хочет распространять фейки. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Мы живём в эпоху информационных войн и кибератак, и есть целый ряд угроз, которые мы сейчас проанализировали для того, чтобы предупредить их, приняли целый ряд мер, — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что предложенная ЦИК схема «существенно расширяет возможности видеонаблюдения». По её словам, впервые охват видеонаблюдения будет составлять 98% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать до 96% избирателей.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьяца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».