Памфилова о данных наблюдения: система больше не будет «внимать и глотать»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что власти смогли «разрушить монополию на истину в последней инстанции» таких организаций, как объединение независимых наблюдателей «Голос» (признано властями РФ иноагентом). По её словам, этого удалось добиться благодаря институту общественного наблюдения, передаёт РИА Новости.

Мы разрушили монополию таких организаций, как «Голос», на истину в последней инстанции, <...> все международные организации базировались и пытаются базироваться именно на этой информации. Вот почему такая истерика, вот почему такой шум информационный, — сказала она.

По её словам, избирательная система уже «набралась опыта» и больше не станет «внимать и глотать». Она заявила, что ЦИК, проанализировав больше пяти тысяч сообщений о нарушениях от «Голоса», подтвердила только 9% из них. Остальное Памфилова назвала информационным шумом.

Кто самый главный судья? Кто определяет легитимность? Наш избиратель. И мы работаем на нашего избирателя, — добавила она.

18 августа Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом.

В 2013 году основанный в 2000 году «Голос» признали иноагентом. В 2016 году организация была ликвидирована и продолжила работу без юрлица. Она занимается обучением наблюдателей на выборах и юридической помощью избирателям.