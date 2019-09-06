https://static.news.ru/photo/cede3e9c-d255-11e9-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на карте нарушений, созданной движением в защиту прав избирателей «Голос», опубликовано около 30 прошлогодних жалоб. Она также отметила, что ранее «Голос» уже уличали в применении «данной методики».

Выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого. Особенно много совпадений с 2014 годом, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она заверила, что сотрудники Центризбиркома тоже анализируют карту, «к которой все так прислушиваются», и она помогает им выявлять нарушения.

Как писал News.ru, Центральная избирательная комиссия сделает «доску антипочёта», где будут представлены люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе голосования. Таким образом Элла Памфилова отреагировала на сообщения о том, что на всех участках в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры.