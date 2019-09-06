https://static.news.ru/photo/223e7e44-d21a-11e9-a917-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центральная избирательная комиссия сделает «доску антипочёта», где будут представлены люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе голосования. Таким образом глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на сообщения о том, что на всех участках в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры.

Мы сделаем доску антипочёта, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов, — приводит её слова РБК.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее News.ru писал, что 90-летний избиратель умер во время голосования в селе Луговское Курганской области.