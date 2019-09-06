https://static.news.ru/photo/1450bcc6-d219-11e9-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

90-летний избиратель умер во время голосования в селе Луговское Курганской области.

По словам местных жителей, утром у пенсионера повысилось давление, но, несмотря на это, он решил пойти голосовать. Уже на избирательном участке мужчине стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает местный портал «Область 45».

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее News.ru писал о кончине пожилого избирателя во время голосования на президентских выборах в марте 2018 года. Это произошло в Уфе. 68-летний мужчина упал на пол на избирательном участке. Медики, прибывшие спустя шесть минут после вызова, констатировали смерть.