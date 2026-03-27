27 марта 2026 в 11:15

Ozon выяснил, когда лучше всего приходить за заказом в пункты выдачи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Ozon провел свое исследование и узнал, что в будни пункты выдачи быстрее всего работают в вечернее время. При этом наиболее спокойная обстановка для получения заказов наблюдается в утренние часы. Как выяснилось, средняя продолжительность визита в пункт выдачи составляет менее трех минут.

Согласно данным компании, наименьшая загрузка пунктов выдачи заказов приходится на первую половину дня. Это лучшее время, чтобы быстро забрать заказ или спокойно померить вещи. Пик посещаемости — с 17 до 18 часов: в этот час в ПВЗ приходит около 45% дневного трафика.

В будни быстрее всего заказы выдают именно после 18:00: в 70% случаев клиент проводит в пункте выдачи менее минуты. В выходные нагрузка распределяется равномернее, однако в промежутки с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 число посетителей в несколько раз выше, чем в остальное время.

Быстрее всего заказы получают клиенты точек формата S (до 50 отправлений в день, площадь 25–30 квадратных метров) и формата L (от 100 отправлений, от 40 квадратных метров). В почти 40% случаев выдача в таких ПВЗ занимает меньше минуты.

Исследование показало, что посещаемость пунктов выдачи заказов распределяется почти поровну между буднями и выходными: 45% визитов приходится на будние дни, 55% — на выходные. При этом 88% клиентов приходят за заказом самостоятельно, 10% — с детьми, а 2% — с питомцами.

В 2025 году партнеры Ozon открыли более 24 тыс. пунктов выдачи заказов. За год сеть ПВЗ выросла на 40% — до 84 тыс. точек, которые находятся в пешей доступности для 130 млн жителей России. Почти половина из них расположены в городах и селах с населением до 50 тыс. человек.

Ранее Ozon улучшил условия сотрудничества с транспортными компаниями, перевозящими товары продавцов между складами и регионами. У перевозчика теперь есть возможность выбрать количество грузов, которое он сможет провезти за раз. Это дает возможность для транспортных компаний везти груз не только с полной, но и с частичной загрузкой машины.

