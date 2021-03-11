ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России

https://static.news.ru/photo/b8504ddc-82a3-11eb-a1e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона предлагала Организации по запрещению химического оружия провести изучение анализов отравленного оппозиционера Алексея Навального в российской лаборатории, однако получила отказ, рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, осенью 2020 года Россия предложила организации провести анализы на базе 62-ой сертифицированной ОЗХО лаборатории НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека.

Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы». Честно же. Ответ: «Нет — не можем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Шульгин уверен, что таким образом организация «сделала невозможной работу» по техническому содействию. По его словам, другие страны тормозят сотрудничество по отравлению Навального и делают его невозможным.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Политик был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.