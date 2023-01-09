Oxxxymiron не явился на суд по делу о признании его песни экстремистской

Фото: oxxxymiron.com/Global Look Press

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron, Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Российский хип-хоп исполнитель Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известный как Oxxxymiron, не явился в Октябрьский районный суд Петербурга на заседание по делу о признании его песни «Ойда» экстремистской, сообщает РЕН ТВ. В качестве ответчиков на суде должны были выступать представители стриминговых сервисов «ВКонтакте», «Звук» и «Яндекс», на которых была размещена эта композиция, однако они также не пришли. Заседание перенесено на 7 февраля.

По данным корреспондента РЕН ТВ, представители «Яндекс» и «ВКонтакте» передали суду заявления, в которых сообщили, что не могут выступать в роли ответчиков, так как распространением музыкального контента занималось «третье юридическое лицо». До следующего заседания судья пообещал рассмотреть заявления и при необходимости изменить круг ответчиков.

Самого Федорова сотрудники полиции по адресу прописки не нашли. Поиски продолжаются.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд дело Федорова о призывах к сепаратизму. Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужила песня «Ойда», в которой содержались «призывы к отделению от России части территорий». Ведомство также направило иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием ограничить доступ к треку на стриминговых площадках.

26 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню Oxxxymiron «Ойда» нужно признать экстремистской. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельность по расколу» страны. Как указала глава Лиги безопасного интернета, государству нужно активнее бороться с «провокаторами», которые оказались внедрены в культуру. Она напомнила, что музыкант сначала выступил против СВО, а потом уехал из России.