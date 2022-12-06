Против Oxxxymiron завели административное дело за песню «Ойда»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Против российского рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, возбудили административное дело за песню «Ойда», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо из прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов нашли в треке призывы к действиям, вследствие которых может быть «нарушена территориальная целостность России». Кроме того, в ходе проверки прокуратура выяснила, что в песне содержатся «лозунги с позитивным отношением к отделению части территории РФ».

В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием сети Интернет) и проведении административного расследования, — сказано в письме.

Прокуратура также направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием ограничить доступ к треку на стриминговых площадках.

26 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Oxxxymiron «Ойда» нужно признать экстремистской. Она написала, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны.