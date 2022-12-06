Против российского рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, возбудили административное дело за песню «Ойда», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо из прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов нашли в треке призывы к действиям, вследствие которых может быть «нарушена территориальная целостность России». Кроме того, в ходе проверки прокуратура выяснила, что в песне содержатся «лозунги с позитивным отношением к отделению части территории РФ».
В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием сети Интернет) и проведении административного расследования, — сказано в письме.
Прокуратура также направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием ограничить доступ к треку на стриминговых площадках.
26 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Oxxxymiron «Ойда» нужно признать экстремистской. Она написала, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны.