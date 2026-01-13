Овсянка, которую съедят до последней ложки: ароматный завтрак с арахисовой пастой за 20 минут!

Надоело готовить скучные завтраки? Хочется порадовать семью чем‑то вкусным и при этом не проводить утро у плиты? Попробуйте овсянку с арахисовой пастой — это сочетание превратит привычную кашу в маленькое гастрономическое приключение. Блюдо получается насыщенным, ароматным и удивительно аппетитным, а готовить его проще простого.

Для приготовления возьмите: овсяные хлопья (1 стакан), молоко (2 стакана), мед (2 чайные ложки), арахисовую пасту (2 чайные ложки), сливочное масло (40 г) и щепотку соли. Начните с того, что высыпьте хлопья в кастрюлю, залейте молоком и доведите до кипения на среднем огне.

Затем убавьте температуру, добавьте соль и варите кашу около 10 минут, периодически помешивая. Когда каша готова, снимите ее с огня, вмешайте арахисовую пасту и мед, тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду настояться 10 минут. Перед подачей разложите овсянку по тарелкам, добавьте сливочное масло и, если хотите, украсьте кусочками фруктов или ягодами — так завтрак будет выглядеть по‑ресторанному эффектно.

